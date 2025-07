Ancora affari sui binari tra la Milano nerazzurra e Parma, anche in ambito giovanile: come riporta Gianluca Di Marzio, è tutto fatto per il passaggio a titolo definitivo dall'Inter al club crociato di Edoardo Tigani, centrocampista classe 2006 che lo scorso anno ha giocato i primi sei mesi di stagione con l'Under 20 di Andrea Zanchetta per poi trasferirsi in Emilia in prestito. Ora, il club ducale ha optato per il riscatto del giocatore.

