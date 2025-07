Prima dell'inizio del campionato Primavera, andrà in scena l'apertura stagionale con la finale della Supercoppa di categoria che vedrà opposti l'Inter Campione d'Italia in carica di Benito Carbone e il Cagliari vincitore della Coppa Italia, affidato in questa stagione a Francesco Pisano. La gara per l’aggiudicazione del trofeo avrà luogo all'Arena Civica Gianni Brera di Milano, martedì 26 agosto 2025 con inizio alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sportitalia.