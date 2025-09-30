Il presidente Beppe Marotta, il chief of staff Max Catanese e l'avvocato Angelo Capellini si sono presentati poco fa in rappresentanza dell'Inter nell'ormai abituale ristorante in centro a Milano per partecipare al pranzo UEFA con la delegazione dello Slavia Praga, che è arrivata pochi minuti dopo. 

A seguire le immagini.

