Paolo Scaroni, presidente del Milan, è giustamente contento per la decisione del Consiglio Comunale di Milano che nella notte ha approvato la delibera per la vendita dell'area di San Siro ai due club milanesi fuori dalla sede rossonera di Via Aldo Rossi: "È stato un percorso lungo, che io seguo da tanti anni, che finalmente è arrivato al successo grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, e all'interlocuazione che noi club abbiamo avuto con loro per tanti mesi. Credo che ci siano tutti gli elementi perché i ricorsi siano respinti".

Quali sono i prossimi passi?

"La Giunta deve approvare la convenzione quadro urbanistica. A questo punto possiamo fare il rogito, il primo atto formale, dando 73 milioni al notaio. Tutto questo avverrà entro ottobre. Poi partirà la progettazione che richiederà 6-8 mesi, poi faremo una Conferenza dei servizi con tutti gli enti interessati compresa l'autorizzazione ambientale. Tutto questo ci attendiamo avvenga verso metà 2027. A quel punto comincerà la costruzione che ci auguriamo finisca verso la fine del 2030, largamente in tempo per il 2032 che è una data chiave. Credo abbiamo scelto il meglio che c'è per dare a Milano lo stadio più bello d'Europa e forse del mondo".