Alexis Sanchez sta bene e può anche scendere in campo per la partita contro la Colombia. A dare rassicurazioni sullo stato di salute del giocatore dell'Inter è il connazionale ed ex nerazzurro Arturo Vidal, che nel corso dell'ultima puntata del suo podcast streaming ha fornito aggiornamenti sulle condizioni del Tocopillano che tanto hanno fatto discutere nelle ultime ore: "Alexis sta bene, lo vedo motivato e pronto a dare tutto per martedì. E' disponibile, si allena con noi e sta bene, la decisione la prenderà il commissario tecnico".

