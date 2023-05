Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli, è ovviamente contento per il trionfo della sua Inter nell'andata dell'euroderby contro il Milan: "Il calcio si gioca partita dopo partita, ieri il primo tempo è stato da manuale: bravi tutti. Per ora è andata bene, poi vedremo", le sue parole durante l'evento 'Il Foglio sportivo a San Siro'.

Era stato critico nei confronti di Inzaghi.

"Inzaghi è riuscito a dare un bel gioco, l'Inter è messa in campo bene. In campionato ci sono state molto partite che era meglio non vedere, ora siamo in un momento positivo che speriamo continui".

Scudetto al Napoli.

"Un bravo al Napoli, al suo allenatore, che ha motivato la squadra, e al suo presidente".

C'è qualche giocatore che l'ha colpita dell'Inter?

"A parte Dzeko, che ha fatto cose impensabili per la sua età, il centrocampo è stato sorprendente".

La maglia dellI'Inter senza sponsor la sorprende?

"E' difficile sostituirci (sorride, ndr)".

Il Napoli ha dimostrato che si può vincere senza spendere tanto.

"Per questo ho detto bravo al presidente che ha fatto una squadra che non è paragonabile come costo ad altre".

Processo Juve.

"Domanda di riserva (ride, ndr)".

Andrà a Istanbul?

"E' l'ultima cosa di cui parlo".