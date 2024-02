Inter-Juventus di questa sera non sarà decisiva per lo scudetto, "nemmeno nell’eventualità di una sconfitta dei bianconeri. Le partite di Champions in primavera porteranno via energia all’Inter e i bianconeri ne sono consapevoli. Ho giocato a Torino, lì prevale la mentalità di credere al successo finché la matematica rende il sogno possibile". Lo dice Aldo Serena, intervistato dal Corriere della Sera a poche ore dal big match di San Siro.

Lautaro-Thuram è una coppia più affidabile di Vlahovic-Yildiz?

"La qualità degli attacchi come quella delle difese non sono così differenti. Il gap si manifesta sulla forza e sulle caratteristiche dei centrocampisti. L’Inter ha una mediana composta da giocatori costruttori, la Juve da incursori. E poi ad Allegri manca un calciatore dal profilo unico".

Cioè?

"Un regista come Pirlo. I nerazzurri hanno Calhanoglu, abile nel lancio lungo e nei passaggi filtranti".

Thuram finora è il migliore acquisto per il campionato?

"Direi sì. All’inizio il suo rendimento era accompagnato da dubbi sulla capacità realizzativa. Poi è stato bravo a farsi conoscere, è una punta altruista".

Che gara si aspetta?

"Inter e Juve proveranno a vincere ma con prudenza. L’incrocio fra due serpenti velenosi: prevedo uno 0-0".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!