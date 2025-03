Nuovo stop per Alexis Sanchez, che dunque sarà costretto a saltare la gara dell'ex contro l'Inter di domenica sera. Durante l'impegno con la sua Nazionale, il cileno ha accusato un trauma distrattivo al soleo del polpaccio sinistro che lo terrà ai box per qualche tempo. Come fa sapere il club friulano, le condizioni del Niño Maravilla saranno rivalutate dallo staff sanitario nelle prossime settimane.

