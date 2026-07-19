Francesco Pio Esposito continua a mostrare il suo piede caldo in questi giorni di ritiro estivo a Donaueschingen. E convince sempre più i suoi compagni, al punto che, dopo una nuova perla durante un lavoro tattico documentata da Sport Mediaset, Federico Dimarco lo applaude urlandogli un "Bravo, Diego" che rimanda con la mente alle gesta di Diego Milito

Sezione: Focus / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 13:23
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
vedi letture
Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.