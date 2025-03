Analizzando il crollo delle olandesi nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, Lele Adani ha lanciato una provocazione agli spettatori di 'Viva El Futbol': "La vittoria dell'Inter con il Feyenoord è strameritata, la qualificazione ai quarti non è in dubbio, dal mio punto di vista - le parole dell'ex difensore -. Col rigore segnato non sarebbe stato neanche da giocare il ritorno. La domanda che mi e vi faccio è questa: devono essere un po’ imbarazzati Milan e Juve, dopo aver visto Feyenoord e PSV con l’Arsenal?".