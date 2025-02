"Quanto il Como è cresciuto nella testa? Sicuramente tanto, gli innesti di gennaio hanno portato molto. Finalmente stiamo raccogliendo i risultati che in passato non arrivavano", ha detto Nico Paz dopo la clamorosa e bella vittoria ottenuta quest'oggi ai danni del Napoli di Antonio Conte ai microfoni di DAZN, dove il gioiellino comasco ha poi anche mandato indirettamente qualche segnale sulle intenzioni future. L'Inter, notoriamente interessata a lui, osserva da lontano.

Tu e Diao parlate la stessa lingua a livello tecnico. Raccontaci un po’ questo rapporto di talento tra di voi

"Abbiamo voglia di continuare a far godere i tifosi del Como. C’è feeling e ci completiamo dentro e fuori dal campo".

Il tuo rapporto con Fabregas. Quanto ti sta facendo crescere e quanto ti sta aiutando?

"Voglio continuare a migliorarmi e a crescere. Fabregas ha un punto di vista del calcio molto vicino al mio e più di tutti mi aiuta a dare il meglio per la squadra".

Poi in conferenza stampa aggiunge:

"La mia famiglia? È qui con me a Como, sono felice della loro presenza, non mi sono posto alcun obiettivo ad inizio stagione, penso a fare bene partita dopo partita ed a fare sempre meglio. Mio papà mi dà grande appoggio, mi dà sostegno e tutti nella mia famiglia mi consigliano, mi hanno insegnato a crescere, mi stanno vicino e mi danno una grande mano".

Cosa è cambiato nella ripresa per voi?

"Siamo tornati in campo con consapevolezza dopo il primo tempo, il mister ci ha parlato di un altro modo di pressare. Loro hanno grande personalità, noi abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari ed abbiamo portato a casa tre punti. Sono molto felice per la prova di oggi, al Napoli ho segnato anche con il Real, mi ricordo bene quel gol, è stato il mio primo tra i professionisti. Le partite contro il Napoli mi esaltano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!