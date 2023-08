La telenovela Samardzic è sicuramente uno dei casi più spinosi di questa finestra di calciomercato. La trattativa tra l'Inter e l'entourage del giocatore è in fase di stallo dopo che la dirigenza nerazzurra aveva trovato l'accordo prima dell'inserimento del papà del centrocampista dell'Udinese nei discorsi tra le parti. Come riportato da calciomercato.com non si tratta di un caso isolato: nell'estate del 2021 il Venezia neopromosso in A aveva praticamente chiuso per il suo acquisto dal Lipsia, prima del colpo di scena e la scelta del papà di firmare con l'Udinese dopo aver dato parola ad un altro club. Una storia che a distanza di anni si ripete.