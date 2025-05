Non sarà come nell'estate del 2023, quando l'Inter cambiò dodici giocatori, ma qualcosa cambierà. Grazie ai 130 milioni circa di premi Uefa già incassati, secondo Tuttosport la rosa nerazzurra verrà ringiovanita con una serie di acquisti: uno o due difensori (Solet e De Winter in prima fila, un esterno che potrebbe essere Luis Henrique e un paio di attaccanti, con le quotazioni di Bonny in crescita.

Ma anche a centrocampo potrebbero esserci sorprese. Sicuri del posto nel mezzo ci sono soltanto Barella, Calhanoglu e Zielinski, a cui si aggiungerà Sucic. In bilico Mkhitaryan che potrebbe anche appendere le scarpe al chiodo (anche se Inzaghi spera di no), Frattesi per il quale la cessione resta un'opzione probabile e Asllani che in dirigenza speravano potesse avere una maggiore crescita. Chissà che il 23enne albanese non vada via in prestito.

Come vice-Calhanoglu si sta ragionando su Nicolussi Caviglia, ma piace anche Ricci (che ha costi diversi e sul quale c'è il Milan). Tra le opzioni anche Frendrup e c'è sempre da valutare la recompra di Fabbian. Sullo sfondo Nico Paz, che Inzaghi vorrebbe come nuovo Luis Alberto ma che il Como non molla (e nemmeno il Real che ha la recompra).