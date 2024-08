Non c'è nessuna possibilità che, in questa stagione, Paulo Dybala possa giocare in Italia in un'altra squadra che non sia la Roma, club dal quale oggi appare sempre più lontano, complice anche l'offerta faraonica messa sul tavolo per lui dai sauditi dell'Al Qadsiah. Secondo Sky Sport, non ci sono state mosse serie da parte delle società del massimo campionato italiano per la Joya.

