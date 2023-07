Siamo ormai in dirittura d'arrivo per l'approdo di André Onana al Manchester United. Come riportato da Sportitalia, infatti, il portiere camerunese ha raggiunto un'intesa con i Red Devils: pronto un contratto da cinque anni, con l'ex Ajax che andrà a guadagnare tra i 6,5 e i 7 milioni di euro a stagione più bonus. Si attende solo l'intesa definitiva tra l'Inter e gli inglesi, ma la quadra sembra molto vicina.