La Juventus proverà ad anticipare l'Inter nella corsa a Tiago Djaló formalizzando nelle prossime ore un'offerta al Lille per il difensore in scadenza di contratto il 30 giugno. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, la proposta bianconera sarà di circa 3 milioni di euro di base fissa con la possibilità di aggiungere anche alcuni bonus.

Ovviamente la società francese spinge per cessione immediata che consentirebbe di incassare da un giocatore altrimenti destinato all'addio a zero a fine stagione. Adesso la palla passa a Djaló che, ricorda l'emittente, ha un accordo totale con l'Inter a partire dal prossimo primo luglio. "Ci sarebbe un’altra strada, ovvero che l’Inter decida di anticipare a gennaio, ma almeno in questi giorni non è percorribile", conclude SI.

