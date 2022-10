Il PSG non molla la presa su Milan Skriniar e prepara un nuovo assalto. Secondo quanto riferisce Le Parisien, infatti, il centrale dell'Inter è ancora la priorità dei parigini per rinforzare la difesa già nella sessione di mercato di gennaio: una somma di circa 20 milioni di euro - ipotizzano i colleghi francesi - potrebbe bastare per strapparlo ai nerazzurri.