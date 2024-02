Arrivano nuove segnalazioni di problematiche strutturali riguardo allo stato dello stadio Meazza. Come riporta Il Giorno, infatti, il capogruppo di Forza Italia nel Comune di Milano, Alessandro De Chirico, ha postato una foto della parte esterna dello stadio spiegando che si stavano mettendo delle reti protettive per i calcinacci che si staccano dal terzo anello.

Lo scorso novembre Milan e Inter hanno investito 160mila euro per le reti, ma dal 2019 in poi le segnalazioni di questo tipo sono state diverse, spesso dovute a delle vibrazioni anomale. Per questo fu ridotta la capienza da 78mila a 75mila spettatori e le misure antivibrazioni sono tuttora in vigore.