Manca poco e la Thu-La tornerà a splendere come lo scorso anno. Dopo la partenza a razzo di Thuram, adesso anche Lautaro si è sbloccato, andando a segno prima a Udine e poi con la Stella Rossa: segnale inequivocabile di una condizione fisica sempre più indirizzata verso l'ottimo.

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, adesso tutti si aspettano di rivedere quell'intesa totale che lo scorso anno fece le fortune di Inzaghi. In particolare, l'aspetto mentale va assolutamente segnalato: il rigore che il Toro ha ceduto a Taremi contro la Stella Rossa fa capire tanto del momento positivo che il capitano sta vivendo dopo un fisiologico periodo di appannamento.

Dall'altra parte, Marcus si è riposato in Champions e si è messo alle spalle almeno in termini di calendario un mese di settembre un po’ antipatico: neppure un gol e qualche ombra di troppo pure sulle prestazioni. Anche qui: parliamo di un calo fisiologico. Anche perché poi le prestazioni ci sono comunque state, basti ricordarsi dell'assist di Udine per il numero 10.

Ripetersi non è semplice: vale per l’Inter tutta, vale per due attaccanti che per Inzaghi sono centrali. L’obiettivo dei due - secondo la rosea - è quello di fissare un record, in termini personali. La stagione più prolifica di sempre del francese è stata quella del 2022-23, con 16 gol segnati. Quella di Lautaro, nello stesso anno, le 28 reti che hanno condotto l’Inter (anche) alla finale di Istanbul.