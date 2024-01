L'anno nuovo ha portato in dote la trattativa sui rinnovi più importante, secondo La Gazzetta dello Sport. Lautaro Martinez è a un passo dall'allungare fino al 2028, un passaggio strategico per il futuro nerazzurro.

Le parti vogliono andare avanti, il "Toro" ha detto due volte no ai soldi dell'Arabia Saudita, a Milano ha raggiunto una serenità calcistica e familiare. Si andrà oltre le feste, ma è un ritardo che non intacca la sostanza di un accordo già trovato nei punti chiave. Ancora qualche incontro con il procuratore Alejandro Camano, ma non si andrà oltre gennaio e non è escluso l'annuncio entro la prima metà del mese.

L'ingaggio passerà da 6 a 8 milioni di base fissa più bonus personali e di squadra.