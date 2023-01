La Gazzetta dello Sport individua tre punti cardine che hanno portato "l'Inter a mille", a vincere la Supercoppa e a poter sperare ora in un rilancio in chiave scudetto. "L’Inter sa che recuperare 10 punti a questo Napoli è impresa al confine del miracolo, ma sa anche che l’ha già battuto, sa che il Napoli può perdere dalla Cremonese in 10 se non dà il meglio e che potrebbe arenarsi nelle sabbie mobili di una crisi, come tutti", si legge sulla rosea.