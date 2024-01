Buchanan-Inter è fatta. Adesso non resta che attendere giovedì, quando il giocatore canadese arriverà a Milano per svolgere il classico iter medico prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. L'esterno del Bruges è atteso per dopo domani per sostenere le visite mediche prima di cominciare il lavoro ad Appiano Gentile a servizio di Simone Inzaghi. Il classe '99 "sostituirà Cuadrado, che tornerà ad aprile, e in ottica futura prenderà il posto da titolare di Dumfries" si legge su Gazzetta.it che proprio sull'olandese fa chiarezza sulla situazione legata al rinnovo. L'ex PSV Eindhoven avrebbe rifiutato le offerte avanzate finora dal club nerazzurro e, non potendo più contare sul Decreto Crescita, l'ipotesi di prolungamento con i meneghini appare oggi molto più complicata, come spiegato da FcInterNews nello scenario prefigurato con l'arrivo di Buchanan (LEGGI QUI).

"In estate, di fronte a un'offerta importante se ne andrà - continua la Rosea -, sempre che una proposta irrinunciabile non arrivi già in questa finestra di gennaio. In quel caso il mercato invernale interista potrebbe accendersi di nuovo".

