Dopo l'infortunio muscolare di Napoli, Denzel Dumfries è tornato a disposizione di Simone Inzaghi nella trasferta di Genova, in cui è entrato nel corso della ripresa. Sabato prossimo, al Meazza contro il Verona, tornerà probabilmente titolare dando a Matteo Darmian un turno di meritato riposo.

Nel mentre, prosegue il discorso legato al rinnovo dell'olandese, ad oggi in standby vista la distanza di oltre un milione tra richiesta (5) e offerta (3,8-4). La scadenza del contratto nel 2025 invita a non perdere troppo tempo, ma al di là della diversità di vedute tra le parti a rendere più complicata la trattativa è l'impossibilità di usufruire del Decreto Crescita che avrebbe reso più flessibile la proposta nerazzurra.

Insomma, il rischio che Dumfries possa salutare a fine stagione è concreto, anche perché con l'arrivo di Tajon Buchanan in Viale della Liberazione si è cercato di replicare l'operazione Robin Gosens, preso a gennaio in vista della partenza estiva di Ivan Perisic. E in caso di mancato accordo con Dumfries, la possibilità di assistere allo stesso avvicendamento, stavolta sulla corsia opposta, è concreta.

Se si arrivasse ai saluti, occhio all'opzione Manchester United per l'esterno olandese. Erik ten Hag ne è un estimatore e a destra i Red Devils hanno Aaron Wan-Bissaka, che andrà via a fine contratto e Diogo Dalot, non certo una prima scelta. Se il tecnico olandese rimanesse sulla panchina degli inglesi, vista la necessità di un laterale destro, secondo quanto risulta a FcInterNews.it potrebbe puntare sul connazionale, che ha le caratteristiche ideali per mettersi in mostra in Premier League. Oggi però la priorità di DD è rimanere a Milano, ma senza rinnovo saluterà a fine stagione.

