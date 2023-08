Per un Emil Audero che percorre la Genova-Milano, c'è un Filip Stankovic che farà il percorso inverso. Due trattative slegate tra loro, ma in entrambi i casi in prestito. Il classe 2003 nerazzurro, che si è ben disimpegnato nella pre-season, andrà dunque a difendere i pali della Sampdoria, squadra allenata fino a poco tempo fa dal padre Dejan. L'idea iniziale, come appurato dalla redazione di FcInternews.it, era un prestito secco, ma i blucerchiati hanno chiesto un diritto di riscatto. Motivo per cui l'Inter inserirà anche in contro riscatto. Trattativa in chiusura.

