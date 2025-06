C'è anche Inter-Fluminense tra le gare valide per gli ottavi di finale del Mondiale per Club che Mediaset ha scelto di mandare in onda in chiaro. Come rivela Calcio e Finanza, l'azienda di Cologno Monzese, in virtù all'accordo di sublicenza con DAZN, trasmetterà in coesclusiva su Canale 5 la sfida della Bank of America Stadium di Charlotte tra i nerazzurri e il Fla, con fischio d'inizio comodo per i tifosi italiani previsto per le ore 21 di lunedì 30 giugno.

Saranno visibili gratuitamente anche Benfica-Chelsea (Canale 5, Sabato 28 giugno 2025 alle ore 22) e Bayern Monaco-Flamengo (Italia 1,domenica 29 giugno 2025 alle 10). La quarta e ultima partita non è ancora stata ufficializzata perché si aspetta il risultato del match tra Juventus e Manchester City di stasera.

