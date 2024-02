"Killer. Che bello quando si usano parole con questa leggerezza, e sì che sono giorni che richiederebbero un po’ più di attenzione, visto che si parla di morti vere in tutto il mondo". Inizia così il duro sfogo che Marco Materazzi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Il riferimento è ad un commento di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, su un intervento duro dell'ex difensore dell'Inter, ai tempi nelle fila del Perugia, ai danni del granata Gianluigi Lentini nella gara di spareggio di Serie B della stagione 1997/98 tra Perugia e Torino.

"C'ero quel giorno a Perugia. Materazzi fece un fallo da vero killer. Lentini uscì dal campo e gli applicarono 7 punti sulla coscia. Ferrante mi disse che Materazzi lo minacciò per tutta la gara. Si giocò in un clima terribile, alimentato da un folle articolo sul Corsport", il tweet di Ravezzani.

"Questo signore ha un seguito così piccolo e si rivolge a platee così piccole che può permetterselo. Gli è tornata la memoria leggendo un commento altrui, neanche gli attributi di avere una sua idea, al massimo ricordi confusi e per sentito dire, che ricompaiono all’improvviso per catturare qualche like disperato sui suoi social - ha aggiunto Materazzi .. E poi si chiedono perché un certo tipo di giornalismo, sempre più diffuso, è anche sempre più isolato. E sono costretti a trasmissioni pietose come le sue, che a chiamarle cabaret si fa torto ai comici di professione. Quelli che invece il loro mestiere sanno farlo. GRAZIE".