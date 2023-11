Grande soddisfazione per l'Albania, che si è qualificata ai prossimi Europei. Armand Duka, presidente della Federcalcio albanese, ha parlato di Asllani ai microfoni di Tuttomercatoweb: "Buon calciatore, di prospettiva. Ha solo 21 anni, può diventare un grande giocatore... Un top. Ci ha aiutato molto, ha giocato quasi sempre e l’ha fatto benissimo. Nelle Far Oer ha anche segnato un gran bel gol".

Sa che Ramadani piace all’Inter?

"Lui è un brav’uomo ancora prima che un bel calciatore. Lui è il cuore della squadra, corre tanto in campo sia in nazionale che col Lecce. Sono contento che stia giocando bene in Serie A".

Lo consiglierebbe ai nerazzurri?

"Non so se è già pronto, ma lui è forte ed è uno che corre tanto. Per me è sempre importante guardare prima la testa che i piedi, in questo è uno dei migliori".

