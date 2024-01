Stefano Sensi e Lucien Agoumé in uscita, Tiago Djalò (Juventus permettendo) in entrata. Sono questi i tre fonti caldi in casa Inter, come aggiorna Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito. Si parte dalla situazione del difensore portoghese: "Le idee nerazzurre sul difensore del Lille sono chiare: l'Inter lo prenderebbe solo a giugno. Resta un’opportunità da cavalcare solo in quella finestra di mercato. Per ora in difesa la squadra di Inzaghi è completa. Del settimo difensore non ne hanno bisogno e non hanno necessità di chiuderne un altro. Quindi opzione Juve, che sta tentando il sorpasso in queste ore, e Atletico Madrid, entrambe per gennaio, rimangono in piedi e dipendono da lui".

Si passa poi al capitolo cessioni: "Per quanto riguardano le uscite, non più Marsiglia per Lucien Agoumé. Il classe 2002 infatti ha cambiato idea un'altra volta e vuole andare al Siviglia. Su Sensi invece ancora nessuna offerta", conclude il giornalista.

