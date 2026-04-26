Che il Real Madrid abbia deciso di riportare a casa Nico Paz non è una novità, l'aggiornamento è che le merengues vogliono bruciare i tempi e intendono esercitare quanto prima l’opzione di riacquisto sul giovane talento ceduto al Como con tanto di clausola di riacquisto. Il classe 2004 tornerà in Spagna senza dubbio, e se sulla riva del lago c'era chi sperava ancora di poter trattenere anche un altro anno l'argentino, le speranze sono state definitivamente soffocate dalla comunicazione fatta dal Real Madrid al club italiano e al suo allenatore, Cesc Fabregas.

A renderlo noto è il quotidiano spagnolo AS che parla appunto di "notifica" ricevuta dal Como con mittente Real Madrid che, come fa sapere il quotidiano sportivo iberico, vede nel club comasco un più che ottimo 'alleato' per "continuare il processo di formazione dei loro giovani talenti provenienti dalla 'fabbrica blanca' e sembrerebbe aver accolto di buon grado il grande apprezzamento mostrato dai lariani nei confronti dei giovani canterani Yáñez e Jesús Fortea. "Sia l’esterno offensivo sia il terzino hanno partecipato attivamente alla conquista della seconda Youth League del club blanco. Yáñez sa già inoltre cosa significa debuttare con la prima squadra del Real Madrid" si legge nel breve punto sui due giovani madrileni.