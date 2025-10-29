Mentre l’eco delle polemiche del post-Napoli non accenna a spegnersi, e dopo una vigilia purtroppo contraddistinta dai ben noti fatti di cronaca, l’Inter si appresta ad affrontare una Fiorentina in grave difficoltà per rilanciare la propria corsa al vertice. Così l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, intervistato da DAZN, presenta questa sfida:

Queste energie sprecate col Napoli le avete recuperate?

“Lo vedremo stasera, in base alla prestazione e come reagiremo alla sconfitta di sabato. Servirà autocontrollo e disciplina per portare in campo la prestazione e avere l’opportunità del risultato”.

Nelle tre sconfitte l’Inter non ha mai demeritato, però ci sono anche 11 gol subiti. È una lampada che accendi sulla concentrazione?

“La cosa preoccupante è che sette sono arrivati contro Juve e Napoli. Analizzando i gol subiti potevamo fare qualcosa in più, senza guardare all’errore individuale. Stiamo pensando all’autocontrollo, all’aggiungere qualcosa in più. I gol subiti erano evitabili”.

Cosa ti aspetti da Sucic e che partita vedi stasera?

“Stasera sarà difficile, la Fiorentina è una squadra in salute e ha le ambizioni per fare una risalita importante. Mi aspetto una grande prestazione dei nostri sulle riaggressioni e nel capire certi momenti. Ai giovani non metto grande pressione, perché sono circondati da giocatori importanti con esperienza internazionale che si comportano bene trasmettendo serenità e quel pizzico di spensieratezza che loro devono aggiungere”.