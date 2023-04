La UEFA ha reso nota la squadra arbitrale che sarà chiamata a dirigere Benfica-Inter, andata dei quarti di finale di Champions League, martedì prossimo allo stadio Da Luz di Lisbona. Sarà l'inglese Michael Oliver a fischiare in terra portoghese (quello con il bidone dell'immondizia al posto del cuore, citando Gigi Buffon), coadiuvato dai connazionali Stuart Burt e Simon Bennett in qualità di assistenti e da John Brooks come quarto ufficiale. In sala VAR l'olandese Pol van Boekel e l'inglese Stuart Attwell.