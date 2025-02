Hakan Calhanoglu e Vincenzo Montella sono stati due dei premiati agli "Istanbul Okan University 2024 Sports Awards", assegnati tramite i voti degli studenti e del personale dell'Università di Istanbul Okan. Il riconoscimento arriva a coronamento di un 2024 da ricordare per Calha, campione d'Italia con l'Inter e capitano della Turchia che si è spinta fino ai quarti di finale dell'Europeo: "E' stato un anno molto buono, ho vinto il campionato con l'Inter e con la Turchia abbiamo fatto qualcosa che non si faceva da molti anni arrivando ai quarti di finale dell'Europeo - le sue parole riportate da Sporx -. La nostra squadra può fare meglio, ci credo con tutto il cuore. La Nazionale non va al Mondiale da oltre 20 anni, la nostra generazione metterà fine a questa cosa".

