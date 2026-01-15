Spazio a commenti e analisi di Inter-Lecce 1-0, match sofferto ma vinto dai nerazzurri grazie alla rete di Esposito nel finale. Chivu a +6 dal Napoli e dal secondo posto, in attesa di Como-Milan. Marotta si sbilancia su Dumfries e non sul mercato, ma l'Inter pensa al clamoroso ritorno di Perisic.

Il video
Sezione: Focus / Data: Gio 15 gennaio 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso
vedi letture
Print