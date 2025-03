Nicola Berti legge Napoli-Inter. Lo storico centrocampista nerazzurro, intervistato dalla Gazzetta della Sport, presenta la partita di questa sera partendo da un riferimInter e Napoli si giocavano lo scudetto anche ai miei tempi. Nella stagione dei record, 1988-89, con Giovanni Trapattoni, il trionfo è arrivato proprio vincendo 2-1 contro Maradona e compagni. Gol pazzesco di Careca, poi un mio destro al volo deviato da Fusi (con le regole di oggi sarebbe stato mio, non un’autorete, perché la palla sarebbe finita in porta lo stesso…) e quella grande punizione di Matthaeus. Oggi noi vogliamo vincere una gara che è importante anche se non ancora decisiva. Dopo, resteranno ancora 11 giornate, tra cui tanti scontri duri come quelli contro Atalanta, Lazio e Roma… Senza dimenticare che l’Inter è l’unica squadra ancora impegnata su tre fronti".

Chi sarà decisivo?

"Saranno decisivi il mio pupillo Barella e Lautaro. Ma sarà fondamentale una grande prestazione di tutta la difesa. Anche se De Vrij sta disputando un’ottima stagione, credo che giocherà Acerbi. Un leader che ha già dimostrato di sapere come fermare dei centravanti come Lukaku".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!