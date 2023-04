C'è un macro-problema che sta condizionando il rendimento in questa stagione dell'Inter, protagonista di continui alti e bassi tra le varie competizione a cui prende parte. Lo ha ribadito Beppe Bergomi, la cui chiave di lettura non è nuova in questo senso: "In casa nerazzurra ci sono troppe situazioni aperte - ha spiegato lo Zio durante 'Sky Calcio Club' -. Penso ai casi Skriniar, Brozovic, Dumfries; poi sento dire che De Vrij non è contento e che Acerbi non sa se resterà. Ma tu ora non devi parlare, queste situazioni dovrebbero rimanere sottotraccia con 2 mesi così importanti davanti".