Dopo lo 0-0 di ieri sera contro la Repubblica Ceca, match durante il quale l'interista Kristjan Asllani non è mai uscito dal campo disputando tutti e novanta minuti di gioco, il centrocampista numero 25 di Simone Inzaghi ha detto ai microfoni di Rtsh: "Nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà perché non trovavamo spazi. Durante l'intervallo ci ha parlato anche il mister e nella ripresa eravamo più organizzati. Siamo soddisfatti del pareggio, la Repubblica Ceca è una squadra forte".

Il centrocampista interista ha poi aggiunto a Tv Klan:

"Proveremo a vincere contro l'Ucraina. La Repubblica Ceca è una squadra fisica. Ci abbiamo provato fino alla fine, ma potevamo raccogliere solo un punto, ci proveremo nella prossima partita che non vediamo l'ora di giocare. Cercheremo di ottenere i tre punti, perché è tutto quello che ci serve. Oggi mi muovevo a destra e a manca, ma non trovavo spazi. L'ho detto anche a Ramadani. Sembrava una partita di ping-pong. Purtroppo non abbiamo ottenuto i tre punti. Quando non abbiamo palla siamo una squadra forte perché abbiamo qualità".

