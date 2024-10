"Spillo" Altobelli, in un'intervista su Tuttosport, loda le qualità di Mehdi Taremi. "Ha tutte le qualità per essere un ottimo giocatore per l’Inter. Parliamo di uno bravo di testa, che possiede un buon dribbling, è altruista e non egoista, come si è visto nell’ultimo turno in Champions, dove ha segnato e fornito due grandi assist ai compagni di squadra. Il gol di Arnautovic lo segnavo anche io (ride, ndr), bastava praticamente spingerla dentro. Poi però Taremi ha pure ha realizzato il rigore del 4-0. Direi che chi ha creduto in lui all’Inter ha avuto ragione".

"Tutti lo hanno scoperto dopo la sua esperienza col Porto - continua - io in realtà lo avevo già visto all’opera in Qatar, all’Al-Gharafa. Quando giocava lì non mi ero chiesto se fosse da top club, ma le assicuro che si vedeva già allora quanto fosse forte. Si capiva che avrebbe tranquillamente potuto giocare in Europa. Poi certo, ora parliamo dell’Inter, una delle migliori squadre del mondo: per me Taremi è uno che potrà dire la sua. Ha bisogno di tempo e spazio, ma si è già visto che allenatore e società hanno fiducia in lui. È all’inizio del suo percorso nerazzurro e da noi ha giocato solo una partita per intero Sul numero di gol e assist lascerei stare. Io gli auguro solo di segnare più gol possibili. Se sarebbe servito contro il Milan? Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, possiamo giudicare solo quello che vediamo».

Non sarà comunque semplice trovare così tanto spazio avendo davanti la ThuLa. "Logicamente Lautaro è intoccabile, Thuram quasi. Ma Taremi si sta mettendo in luce e ha fatto bene quando è stato chiamato in causa. Lo stesso, mi lasci aggiungere, devo dirlo anche per Arnautovic. La squadra sa che può contare su di loro. Non sono dei titolari fissi, ma dei ragazzi stimati da compagni e allenatore".