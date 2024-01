Nel corso della puntata de 'La Domenica Sportiva' andata in onda ieri sera, Lele Adani ha analizzato l'1-0 pesantissimo conquistato dall'Inter al Franchi contro la Fiorentina, un risultato che ha permesso alla squadra di Simone Inzaghi di riportarsi in testa alla classifica davanti alla Juve nonostante l'asterisco: "E' stata una partita difficile per i nerazzurri, che hanno portato a casa una vittoria sofferta - ha spiegato l'ex difensore -. L'Inter ha fatto 54 punti in 21 giornate, segnando 50 gol e subendone 10; ha il capocannoniere del torneo e il portiere che ha il maggior numero di clean sheet. Ha fatto una partita vera, seria; non ha trovato il raddoppio ma ha resistito, pur senza poter contare su Calhanoglu e Barella. Sappiamo che è la più forte del campionato, ma poi va dimostrato in campo. A Firenze ha fatto una partita sporca contro una Fiorentina che avrebbe probabilmente meritato qualcosa in più".

