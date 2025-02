Intervistato da Lacasadic.com, Franco Vezzoni, esterno classe 2001 del Foggia, ha ripensato al momento in cui gli si sono spalancate le porte del calcio italiano grazie all'Inter: "Mi avevano visto giocare in Argentina, Zanetti mi ha portato in Italia con lo scouting di Marco Monti, a cui sono sempre grato - il suo ricordo -. L’allora capitano mi ha dato una grande mano per farmi notare dall’Inter e permettermi di fare il provino in Italia".

Protagonista con la Primavera nerazzurra, Vezzoni ebbe anche l'occasione di assaggiare anche l'atmosfera della prima squadra: "Ricordo la mia prima panchina in Serie A contro il Milan, ma in generale tutta l'esperienza con i 'grandi', giocatori che ho avuto la fortuna di vivere tanto da vicino. Vederli e ascoltare i loro racconti è stato molto importante per me. Allenarmi con giocatori di quel livello è stata una grande opportunità. All'Inter sono stato educato prima come uomo e poi come giocatore. Penso che questa sia una cosa fondamentale. Io mi sono trovato benissimo".

Oltre alle note liete, Vezzoni trova anche un rimpianto scavando nel suo passato in nerazzurro: “La sconfitta nella la semifinale scudetto contro l’Empoli. Volevo vincere il campionato con l’Inter, ma a loro devo solo dire grazie, è sempre un bel ricordo“.