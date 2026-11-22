A pochi istanti dalla conclusione della sfida del campionato Primavera 1 tra Inter e Juventus, il tecnico in seconda bianconero Francesco Spanò ha commentato ai canali ufficiali del club torinese la sconfitta maturata contro i nerazzurri per 2-0: "Credo che la partita sia stata interpretata molto bene dai ragazzi, è stata una gara equilibrata nella quale eravamo riusciti anche a prendere controllo del gioco, soprattutto nella ripresa, mettendo in difficoltà la squadra prima in classifica. Loro sono stati più bravi di noi a concretizzare quanto prodotto, ma questa è una partita che, al di là del risultato, ci deve lasciare la consapevolezza di quello che siamo e quello che vogliamo diventare".