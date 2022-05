"Poi l'impegno fuori dal campo, al servizio dei più piccoli, di quelli in difficoltà. Malgioglio, a 19 anni, visitò per la prima volta un centro di riabilitazione per ragazzi con disabilità - si legge su Inter.it -. Da lì nacque il suo impegno, finanziato con gli ingaggi da calciatore: fonda l'associazione “ERA 77” per il recupero motorio dei bambini affetti da distrofia. Una vita spesa nell'impegno per il prossimo: tutt'oggi è testimonial in iniziative benefiche e sviluppatore di progetti di sport terapia. Nel 2019 Inter ha esaltato la figura di Malgioglio, assegnandogli il Premio Speciale BUU legato alla seconda edizione della Hall of Fame. Malgioglio è diventato anche Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il suo costante e coraggioso impegno a favore dell’assistenza e dell'integrazione dei bambini affetti da distrofia". Oggi Astutillo compie 64 anni. A lui va l'abbraccio e l'augurio di buon compleanno da parte di tutta la famiglia interista".