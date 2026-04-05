La sosta del campionato di Serie B è stata accolta con favore dal tecnico del Modena Andrea Sottil, che alla vigilia della partita contro il Bari rivela di come questo riposo fosse necessario per i suoi uomini: "Avevamo finito la gara col Mantova stremati, con i ragazzi che avevano dato tutto quello che avevano in corpo, e la sosta era arrivata a fagiolo, soprattutto per un reparto come il centrocampo che aveva gli uomini contati. Abbiamo lavorato bene, a parte Cauz sono tutti a disposizione. Dovremo solo attenzionare bene Sersanti, che veniva da una recidiva e era un po’ affaticato, per il resto tutto bene, Yanis Massolin dopo un periodo di calo fisiologico ha ricominciato a macinare bene".