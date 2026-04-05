Milan e Inter andranno avanti su San Siro, salvo disastri giudiziari nuovi e più pesanti. Al momento impronosticabili. Questi i rumors raccolti a Milano tra i consiglieri comunali d’opposizione riportati dal sito Malpensa24.it. Questo perché il Milan non ha ancora esercitato la clausola di salvaguardia uscendo dalla vendita di San Siro, dato che il nuovo impianto da costruire insieme all'Inter costa la metà a RedBird ed è un asset più appetibile rispetto a San Donato.

Inoltre, il Meazza è nel centro di Milano. E a Gerry Cardinale non conviene pagarsi per intero la costruzione dello stadio a San Donato. I due club andranno avanti quindi per il nuovo stadio da costruire a fianco del Meazza. A meno che emerga un’inchiesta molto più pesante e che coinvolga i vertici dei club e di Palazzo Marino.