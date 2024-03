Non smette mai di far parlare di sé Mario Balotelli, anche con gesti particolari. L'ex attaccante dell'Inter ha pubblicato un video su Instagram del clima all'interno dello spogliatoio dell'Adana Demirspor in cui accende un petardo e poi lo lancia a qualche metro di distanza. Il botto improvviso causa la reazione intimorita di compagni di squadra e staff tecnico, presenti nello spogliatoio.