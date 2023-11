Un'entrata killer su Arturo Vidal. Questo il ricordo più bello legato a un derby d'Italia che Zdravko Kuzmanovic, centrocampista dell'Inter dal 2013 al 2015, si tiene nel cuore in maniera decisamente singolare: "Ho fatto un'entrata troppo bella su Vidal, mi avrebbero dovuto cacciare dopo 20 minuti - ha raccontato il serbo a Radio TV Serie A ricordando uno Juve-Inter della stagione 2013-14 -. Mazzarri mi ha detto: 'Ma tu sei matto, cosa stai facendo?'. Lì a Torino si sono alzati tutti (in panchina, ndr). Non dimenticherò mai quel momento. L'ho prese bene, bene".