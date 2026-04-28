Ospite sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha svelato che Mio Backhaus, portiere tedesco classe 2004 del Werder Brema, ha attirato le attenzioni dell'Inter che sta pensando di rivoluzionare il reparto in vista della prossima stagione: "Il ragazzo piace molto all'Inter, che pare voglia sostituire Sommer (in scadenza il 30 giugno, ndr) e che non è convinta pienamente di Martinez - le sue parole -. Backhaus è alto 194 centimetri, ha origini giapponesi perché ha la mamma nipponica. Ha avuto una crescita esponenziale, è nato e cresciuto nelle giovanili del Weder Brema. Ha avuto uno sviluppo esponenziale negli ultimi anni, imponendosi all'attenzione degli osservatori come uno dei giovani prospetti del ruolo più promettenti in Germania. Ha reattività, personalità, è bravo nelle uscite alte e in quelle basse. E' molto bravo nell'uno contro uno, è serio negli allenamenti. Ha margini di miglioramento enormi. E' stato mandato in prestito al Volendam, in Olanda, nella stagione 2023-24: lì ha fatto il titolare e ha fatto benissimo. Ora fa il titolare al Weder. L'Inter pensa a lui perché è un pararigori ed è bravo a giocare con i piedi. Mi ricorda Areola, ex del PSG, ora al West Ham. Ma potrebbe fare una carriera migliore. Quanto alla valutazione, si parte da una base di 12 milioni di euro. Non so se sia pronto per fare il titolare in nerazzurro,