Aziz Yıldırım promuove l'acquisto di Edin Dzeko da parte del Fenerbahçe, club di cui è stato presidente in passato, facendo chiarezza su una dichiarazione rilasciata negli scorsi giorni: "É un buon giocatore, spero possa essere utile alla causa - le sue parole riportate dai media turchi -. Sarebbe sbagliato commentare oggi. Non avevo detto di comprare Karim Benzema, avevo semplicemente detto di comprare giocatori come lui. Spero possa essere utile".