Thiago Motta, tecnico del Bologna, ha commentato ai microfoni di DAZN l'importanza di Arnautovic: "Lo conoscevo dai tempi dell'Inter, è uno dei giocatori più importanti e mi sta dando una grande mano. Sono felice di averlo come giocatore, è uno che può fare la differenza. Da Orsolini, come da tutti gli altri, mi aspetto una crescita. Sono ragazzi aperti, con voglia di migliorarsi sia individualmente sia come gruppo".