Se l'è vista brutta l'ex centrocampista di Inter e Juventus Felipe Melo, oggi al Fluminense, vittima insieme alla famiglia di una rapina mentre lasciava Rio de Janeiro dopo la vittoria per 4-0 al Maracanã contro il Corinthians. I rapinatori hanno bloccato la Mercedes del calciatore su Avenida Brasil, hanno fatto scendere lui, la moglie, i due figli e un amico che viaggiava con loro portando via l'auto e diversi oggetti personali di valore. Nessun danno fisico, al di là dello shock, con i protagonisti della vicenda che sono tornati a casa anche grazie all'aiuto di una coppia che ha assistito alla scena, come riportato dall'entourage di Felipe Melo ai media locali. Già alcuni mesi fa l'ex nerazzurro aveva subito una rapina in una delle sue case in Brasile, nella quale gli erano stati sottratti gioielli e contanti.