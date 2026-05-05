"Siamo in un trend positivo da diverso tempo, con ottime direzioni sul terreno di gioco. Poi, ovviamente, quando accade facilitano il lavoro del VAR. Soglie tecniche adeguate, specialmente nell'area di rigore". Così Mauro Tonolini, rappresentante incaricato dall'AIA, per analizzare nell'ultima puntata di 'Open VAR', in onda su DAZN, gli episodi da moviola della giornata numero 35. 

"Abbiamo avuto alcune giornate molto positive nell'ultimo periodo, con un gruppo compatto e concentrato che sta lavorando veramente bene", ha aggiunto Tonolini

Sezione: News / Data: Mar 05 maggio 2026 alle 15:19
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.