"Siamo in un trend positivo da diverso tempo, con ottime direzioni sul terreno di gioco. Poi, ovviamente, quando accade facilitano il lavoro del VAR. Soglie tecniche adeguate, specialmente nell'area di rigore". Così Mauro Tonolini, rappresentante incaricato dall'AIA, per analizzare nell'ultima puntata di 'Open VAR', in onda su DAZN, gli episodi da moviola della giornata numero 35.

"Abbiamo avuto alcune giornate molto positive nell'ultimo periodo, con un gruppo compatto e concentrato che sta lavorando veramente bene", ha aggiunto Tonolini